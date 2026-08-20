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Rian Alfianto
Kamis, 20 Agustus 2026 | 20.56 WIB

Instagram mulai Beri Tahu Orang Tua Jika Remaja Berulang Kali Cari Konten Bunuh Diri

Fitur notifikasi perlindungan remaja dari Instagram. (Istimewa) - Image

Fitur notifikasi perlindungan remaja dari Instagram. (Istimewa)

JawaPos.com - Instagram memperkuat perlindungan bagi remaja di Indonesia dengan memberi tahu orang tua. Notifikasi terkirim jika anak mencari istilah terkait bunuh diri dalam waktu singkat.

Notifikasi ini bagian dari fitur Akun Remaja dan pengawasan orang tua. Tujuannya membantu keluarga mengenali kondisi yang butuh perhatian.

Langkah ini bukan untuk menghukum atau mengawasi pencarian setiap remaja. Namun memberi sinyal saat pola pencarian butuh dukungan.

Instagram mengatakan sebagian besar remaja tidak gunakan platform ini mencari konten bunuh diri. Jadi fitur ini hanya untuk kasus berulang yang mengkhawatirkan.

Jika pencarian soal bunuh diri dilakukan berulang, orang tua dengan fitur pengawasan akan mendapat pemberitahuan. Instagram sadar notifikasi ini sensitif untuk isu berbahaya.

Bagaimana notifikasi Instagram bekerja?

Notifikasi muncul ketika remaja beberapa kali cari istilah berkaitan bunuh diri atau menyakiti diri dalam waktu singkat. Termasuk kata yang menunjuk keinginan menyakiti diri.

Pemberitahuan dikirim ke orang tua lewat email, SMS, atau WhatsApp tergantung kontak. Orang tua juga dapat notifikasi melalui aplikasi Instagram.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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