Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

Deportivo Alaves saat menghadapi Rayo Vallecano. (instagram @deportivoalaves)
JawaPos.com - Deportivo Alaves akan menghadapi Villarreal dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027.
Skuad Babazorros -julukan Deportivo Alaves- berpotensi membuat kejutan di laga tersebut.
Deportivo Alaves akan menjamu Villarreal pada pekan ketiga Liga Spanyol 2026/2027.
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Duel yang berlangsung di Estadio de Mendizorroza ini mempertemukan dua tim yang sama-sama belum menelan kekalahan pada awal musim.
Deportivo Alaves datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengoleksi satu kemenangan dan satu hasil imbang dari dua pertandingan.
Tim asuhan Quique Sanchez Flores itu mengawali musim dengan kemenangan telak 3-0 atas Getafe sebelum bermain imbang 1-1 ketika bertandang ke markas Rayo Vallecano.
Hasil tersebut menjadi modal berharga bagi Deportivo Alaves sebelum kembali tampil di hadapan pendukung sendiri.
Konsistensi permainan tentu akan menjadi kunci bagi mereka untuk mempertahankan tren positif sekaligus mengamankan kemenangan kedua musim ini.
Di sisi lain, Villarreal juga memiliki catatan yang cukup menjanjikan meski belum mampu meraih kemenangan.
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Jawa Pos
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