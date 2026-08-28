Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

JawaPos.com - Eskalasi kericuhan pascademo pengesahan RUU Perampasan Aset di DPR RI pada Kamis (27/8) malam memakan korban jiwa.

Seorang lansia berprofesi pedagang cermin, Bambang Setiawan, 60, dilaporkan tewas akibat pengeroyokan di Pejompongan, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

Sementara seorang pelajar bernama Faturohman, 18, mengalami luka berat usai dikeroyok kelompok tak dikenal saat situasi memuncak.

Korban Sedang Amankan Wilayah, Bukan Pengunjuk Rasa Ketua RT 02 RW 06 Benhil, Aban Sobandi, mengungkapkan rasa prihatin mendalam atas aksi main hakim sendiri yang menimpa warganya.

Ia menegaskan bahwa para korban sama sekali tidak terlibat dalam aksi unjuk rasa di sekitar gedung DPR RI.

Para korban hanya berada di lokasi untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar saat kericuhan mulai meluas ke pemukiman.

"Main comot saja yang dapat siapa saja. Padahal itu enggak ikutan demo. Warga sini enggak ada yang ikut-ikutan demo. Yang satu lagi main HP langsung dicomot," ujar Aban saat ditemui di rumah duka Bambang, Jumat (28/8).

Dugaan Premanisme dan Intimidasi Tim Medis Aban menyebut aksi brutal yang menewaskan Bambang terjadi sekitar pukul 21.00 hingga 22.00 WIB.

Kelompok berpakaian bebas yang merangsek masuk dari arah flyover dinilai bertindak di luar prosedur hukum penanganan massa.