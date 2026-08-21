Banjir Keberuntungan! 5 Shio Ini Diprediksi Segera Merasakan Hidup Lebih Makmur

JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki karakter dan simbol tersendiri yang kerap dikaitkan dengan perjalanan kehidupan, termasuk urusan pekerjaan, bisnis, dan keuangan.

Sejumlah ramalan menyebutkan ada beberapa shio yang memiliki prospek keberuntungan cukup baik dalam waktu dekat. Kondisi tersebut dipercaya dapat membuka lebih banyak peluang, baik dalam memperoleh penghasilan, mengembangkan usaha, maupun meningkatkan karier.

Namun, perlu diingat bahwa ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. Hasil yang diperoleh tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, dan kondisi masing-masing individu.

Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, berikut lima shio yang dalam ramalan tersebut disebut berpeluang menikmati peningkatan rezeki dan kehidupan yang semakin mapan.

1. Shio Babi Shio Babi mencakup mereka yang lahir pada 1971 dengan elemen Logam, 1983 dengan elemen Air, 1995 dengan elemen Kayu, 2007 dengan elemen Api, dan 2019 dengan elemen Tanah.

Dalam astrologi Tionghoa, Babi kerap menjadi simbol kelimpahan, kesuburan, dan keberuntungan. Pemilik shio ini dikenal mempunyai karakter pekerja keras serta tidak mudah menyerah ketika mengejar target.

Sifat tersebut dipercaya dapat menjadi modal untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari pekerjaan maupun usaha. Peluang finansial juga disebut dapat muncul melalui kegiatan bisnis atau kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Karena identik dengan kemakmuran, Shio Babi dalam sejumlah ramalan juga kerap dikaitkan dengan kehidupan yang semakin berkecukupan.

2. Shio Kelinci Berikutnya adalah Shio Kelinci. Shio ini mencakup kelahiran 1975 dengan elemen Kayu, 1987 dengan elemen Api, 1999 dengan elemen Tanah, dan 2011 dengan elemen Logam.