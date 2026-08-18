Berkali-kali Diuji Tetap Tegar, 7 Shio Ini Diprediksi Menikmati Hidup Makmur

JawaPos.com – Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Setiap orang memiliki masa ketika harus menghadapi berbagai persoalan, kegagalan, maupun kondisi yang menguji kesabaran.

Sebagian orang mungkin memilih menyerah ketika masalah datang bertubi-tubi. Namun, ada pula yang menjadikan kesulitan sebagai pengalaman untuk belajar, memperkuat mental, dan menemukan jalan baru.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, beberapa shio kerap dikaitkan dengan karakter yang sabar, tangguh, dan mampu bertahan ketika menghadapi tekanan.

Konon, keteguhan tersebut dapat menjadi modal untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Setelah melewati berbagai rintangan, mereka dipercaya memiliki peluang untuk menikmati fase yang lebih makmur.

Dilansir dari Youtube Rezeki dan Hoki, berikut tujuh shio yang dikenal memiliki karakter kuat dalam menghadapi berbagai ujian.

1. Shio Kerbau – Tekun hingga Hasil Terlihat Kerbau identik dengan sifat pekerja keras dan konsisten. Ketika menghadapi masalah, mereka cenderung memilih menyelesaikannya secara perlahan daripada menyerah begitu saja.

Bagi pemilik shio ini, proses panjang bukan sesuatu yang harus ditakuti. Mereka memahami bahwa hasil besar membutuhkan waktu dan usaha yang tidak sedikit.

Ketekunan tersebut membuat mereka berpeluang membangun kondisi finansial secara bertahap. Ketika kesempatan yang tepat datang, pengalaman melewati masa sulit menjadi bekal untuk mengambil keputusan dengan lebih matang.

2. Shio Kambing – Lembut tetapi Tidak Mudah Patah Di balik pembawaannya yang tenang, Shio Kambing dipercaya mempunyai ketahanan mental yang cukup kuat.