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Rabbany Wanadriani
Kamis, 20 Agustus 2026 | 23.29 WIB

Punya Naluri Cari Cuan, 5 Zodiak Ini Konon Berpeluang Hidup Makmur

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Urusan keuangan menjadi salah satu bagian kehidupan yang sering menarik perhatian. Selain mengandalkan kerja keras dan kemampuan mengatur pemasukan, sebagian orang juga tertarik melihatnya dari sudut pandang astrologi.

Dalam astrologi, setiap zodiak dipercaya mempunyai karakter yang berbeda dalam menghadapi uang. Ada yang cenderung hemat, ada yang berani mengambil peluang, sementara lainnya lebih suka membuat perencanaan jangka panjang.

Meski kondisi finansial pada akhirnya dipengaruhi oleh keputusan dan usaha masing-masing orang, Dilansir moneycontrol, lima zodiak berikut sering disebut memiliki karakter yang mendukung keberuntungan dalam urusan materi.

1. Taurus

Taurus dikenal sebagai pribadi yang sabar, realistis, dan tidak mudah tergoda untuk mengambil keputusan secara terburu-buru. Karakter ini membuat mereka cenderung berhati-hati ketika berhubungan dengan uang.

Mereka lebih nyaman membangun kondisi finansial sedikit demi sedikit daripada mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat. Menabung dan memilih instrumen investasi yang dianggap relatif stabil juga menjadi pendekatan yang sesuai dengan karakter mereka.

Kesabaran tersebut membuat Taurus mampu menjaga kestabilan finansial dalam jangka panjang. Bagi mereka, kekayaan bukan sekadar tentang mendapatkan banyak uang, tetapi juga bagaimana mempertahankannya.

2. Capricorn

Capricorn merupakan zodiak yang identik dengan kedisiplinan, kerja keras, dan kemampuan menyusun rencana. Mereka biasanya memiliki tujuan yang jelas dan bersedia menjalani proses panjang untuk mencapainya.

Dalam urusan finansial, Capricorn cenderung memikirkan konsekuensi sebelum mengambil keputusan. Mereka tidak mudah menghamburkan uang dan lebih memilih mempersiapkan kebutuhan masa depan.

Baik melalui pekerjaan, bisnis, maupun investasi, Capricorn dikenal mau berusaha secara konsisten. Ketekunan tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mereka berpeluang membangun kondisi ekonomi yang kuat.

3. Virgo

Virgo memiliki karakter teliti dan terorganisasi. Mereka terbiasa memperhatikan detail, termasuk ketika harus mengatur pemasukan dan pengeluaran.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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