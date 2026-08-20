Masa Tua Penuh Kenyamanan, 6 Shio Ini Diprediksi Hidup Makmur dan Panjang Umur

seseorang yang makmur dan panjang umur./Freepik.
JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, keberuntungan seseorang tidak selalu dikaitkan dengan kekayaan materi. Kondisi kesehatan, ketenangan hidup, serta kemampuan menikmati hasil kerja keras juga dianggap sebagai bagian dari kehidupan yang sejahtera.
Karena itu, ada sejumlah shio yang dalam berbagai ramalan tradisional disebut memiliki peluang menjalani masa tua dengan kondisi finansial yang mapan sekaligus kehidupan yang nyaman.
Namun, ramalan astrologi merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, bukan jaminan mengenai kondisi kesehatan maupun kekayaan seseorang.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut enam shio yang disebut berpotensi menikmati masa tua dengan kemakmuran dan kesehatan.
Naga dikenal sebagai salah satu simbol penting dalam budaya Tiongkok yang kerap dikaitkan dengan kekuatan, keberuntungan, dan kemakmuran.
Dalam ramalan, pemilik shio ini disebut mampu membangun kehidupan mapan melalui kerja keras, strategi finansial, serta relasi yang luas. Jika kebiasaan tersebut dipertahankan, hasilnya diyakini dapat dinikmati hingga usia lanjut.
Pesan: Kesuksesan akan terasa lebih berarti apabila dibarengi dengan kebiasaan berbagi dan menjaga hubungan baik dengan orang lain.
Shio Kuda dikenal memiliki karakter energik dan senang menjalani berbagai aktivitas. Mereka biasanya tidak betah hanya berdiam diri dan selalu tertarik mencoba kesempatan baru.
Sifat aktif tersebut dalam ramalan dikaitkan dengan kemampuan mempertahankan produktivitas hingga usia tua. Dari sisi finansial, kekayaan mereka disebut lebih banyak terbentuk melalui kerja keras dan proses yang konsisten.
Pesan: Jangan hanya mengejar pencapaian materi. Luangkan waktu untuk keluarga agar kehidupan tetap seimbang.
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Jawa Pos
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