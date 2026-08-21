Aroma Kekayaan Mulai Tercium, 8 Shio Ini Diprediksi Dihampiri Rezeki Bertahap

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, keberuntungan setiap shio dipercaya bergerak dalam siklus yang berbeda-beda. Ada masa ketika seseorang menghadapi banyak tantangan, tetapi ada pula periode yang dianggap lebih menguntungkan, terutama dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

Pada periode ini, sejumlah shio disebut mulai memasuki fase yang lebih positif. Rezeki mungkin tidak datang sekaligus dalam jumlah besar, tetapi perlahan muncul melalui pekerjaan, bisnis, investasi, hubungan sosial, maupun kesempatan baru.

Ramalan tersebut menggambarkan bahwa tanda-tanda kemakmuran mulai terlihat sedikit demi sedikit. Meski demikian, prediksi astrologi merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, berikut delapan shio yang diprediksi mulai mengalami perkembangan finansial dan mendekati keberuntungan.

1. Shio Naga Tahun kelahiran: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

Naga dikenal sebagai simbol keberanian, kekuatan, dan kepemimpinan. Dalam ramalan kali ini, pemilik shio Naga disebut mulai melihat hasil dari berbagai usaha yang sebelumnya dilakukan dengan penuh ketekunan.

Sejumlah peluang yang sempat tertunda diperkirakan kembali bergerak. Rezeki dapat dikaitkan dengan proyek baru, peningkatan jabatan, usaha yang mulai berkembang, atau dukungan dari orang-orang di sekitar.

Dengan kata lain, perubahan finansial mungkin belum langsung terlihat besar, tetapi tanda-tanda menuju kondisi yang lebih makmur mulai muncul.

2. Shio Kerbau Tahun kelahiran: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.