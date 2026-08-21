Jadi Sumber Cuan Keluarga, 4 Shio Ini Disebut Punya Peluang Kekayaan Lebih Besar

JawaPos.com - Tahun 2026 dalam astrologi Tionghoa kerap dikaitkan dengan berbagai perubahan energi dan peluang baru. Dalam sejumlah ramalan, beberapa shio disebut mempunyai prospek keberuntungan yang cukup menjanjikan, terutama dalam hal pekerjaan dan keuangan.

Menariknya, keberuntungan tersebut tidak hanya dipercaya memberikan dampak bagi pemilik shio, tetapi juga dapat membawa manfaat bagi keluarga. Kemampuan membaca peluang, bekerja keras, hingga membangun hubungan yang baik disebut menjadi beberapa faktor yang mendukung datangnya rezeki.

Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat empat shio yang dalam ramalan tersebut diprediksi mengalami peningkatan finansial dan berpeluang membawa kemakmuran bagi keluarga.

Perlu diketahui, ramalan shio merupakan bagian dari astrologi dan kepercayaan tradisional. Prediksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang.

1. Shio Naga Shio Naga berada di urutan pertama. Dalam astrologi Tionghoa, Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, keberanian, ambisi, dan keberuntungan.

Pemilik shio ini biasanya digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai keyakinan kuat dan tidak gampang menyerah ketika menghadapi hambatan. Kemampuan tersebut membuat mereka dinilai mampu mengubah situasi sulit menjadi peluang baru.

Dari sisi keuangan, Shio Naga disebut mempunyai potensi untuk mendapatkan kesempatan yang menguntungkan. Peluang dapat muncul melalui pekerjaan, bisnis, maupun keputusan berani yang sudah dipertimbangkan dengan matang.

Karena memiliki karakter pantang menyerah dan berorientasi pada tujuan, pemilik Shio Naga dalam ramalan juga dipercaya dapat menjadi salah satu sumber kemakmuran bagi keluarga.

2. Shio Tikus Berikutnya ada Shio Tikus yang juga disebut mempunyai prospek finansial cukup baik. Dalam astrologi Tionghoa, Tikus kerap dikaitkan dengan kecerdasan, ketajaman berpikir, dan kemampuan beradaptasi.