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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 21 Agustus 2026 | 00.51 WIB

Dari Kerbau hingga Naga, 7 Shio Ini Dipercaya Punya Potensi Kekayaan Besar

seseorang yang mendapat trah dewa uang./Freepik. - Image

seseorang yang mendapat trah dewa uang./Freepik.

JawaPos.com - Dalam tradisi Tiongkok, shio merupakan salah satu bagian dari sistem astrologi yang telah dikenal secara turun-temurun. Setiap tahun kelahiran memiliki simbol hewan tertentu yang dipercaya berkaitan dengan karakter dan peruntungan seseorang.

Di tengah berbagai kepercayaan tersebut, ada sejumlah shio yang kerap dianggap memiliki keberuntungan finansial lebih kuat. Mereka digambarkan mempunyai karakter seperti pandai membaca peluang, tekun bekerja, berani mengambil keputusan, hingga mampu mengelola sumber daya dengan baik.

Namun, kepercayaan mengenai shio tidak dapat dijadikan patokan pasti mengenai masa depan seseorang. Kondisi finansial pada kenyataannya tetap dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pekerjaan, keputusan keuangan, kesempatan, dan usaha.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut tujuh shio yang dalam kepercayaan astrologi Tiongkok sering dikaitkan dengan kemakmuran.

1. Shio Tikus – Cerdas Membaca Peluang

Shio Tikus kerap digambarkan sebagai sosok yang gesit, pintar membaca keadaan, dan memiliki naluri bisnis yang kuat.

Mereka biasanya tidak mudah menyerah ketika menemukan hambatan. Justru, situasi sulit dapat mendorong mereka mencari alternatif baru untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam urusan keuangan, karakter yang penuh perhitungan membuat Shio Tikus dipercaya cukup pandai mengatur aset dan menyusun rencana finansial.

Keberuntungan mereka bukan semata-mata soal mendapatkan banyak uang, tetapi juga kemampuan mempertahankan dan mengelola apa yang telah diperoleh.

2. Shio Kerbau – Tekun Membangun Kemakmuran

Berbeda dengan karakter yang mengandalkan keberanian mengambil risiko, Shio Kerbau lebih dikenal karena ketekunan dan kesabarannya.

Mereka cenderung memilih proses bertahap daripada mengejar hasil instan. Ketika sudah memiliki tujuan, mereka akan berusaha mencapainya secara konsisten.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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