Bukan Sekadar Hoki, 5 Shio Ini Disebut Punya Potensi Besar Mengumpulkan Kekayaan

JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang dimilikinya. Sejumlah shio bahkan dipercaya mempunyai karakter yang mendukung pencapaian karier, pengelolaan keuangan, dan kesuksesan dalam menjalankan usaha.

Berdasarkan ramalan yang beredar, ada beberapa shio yang disebut memiliki peluang finansial cukup menjanjikan. Keberuntungan tersebut digambarkan datang melalui karier, bisnis, investasi, maupun kemampuan melihat kesempatan yang ada.

Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, berikut lima shio yang disebut berpotensi mengalami peningkatan rezeki dan kondisi finansial menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Macan Mereka yang lahir pada tahun 1962, 1974, 1986, 1998, dan 2010 dikenal memiliki karakter berani, percaya diri, serta penuh semangat. Dalam ramalan astrologi Tionghoa, sifat tersebut menjadi salah satu modal untuk mengejar pencapaian dalam karier.

Pemilik shio Macan biasanya tidak takut mengambil keputusan penting. Mereka juga mempunyai keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru dan cenderung memiliki target jangka panjang yang ingin dicapai.

Dalam urusan keuangan, mereka digambarkan cukup berani melihat peluang investasi. Namun, keberanian tersebut tetap perlu diimbangi dengan pertimbangan matang agar keputusan finansial tidak dilakukan secara terburu-buru.

Jika mampu menggabungkan keberanian dengan kesabaran, shio Macan dipercaya dapat membuka peluang menuju kondisi finansial yang lebih baik.

2. Shio Naga Shio Naga mencakup mereka yang lahir pada 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2012. Sosok Naga dalam astrologi Tionghoa kerap digambarkan sebagai pribadi berkarisma, percaya diri, dan memiliki jiwa kepemimpinan.

Kemampuan beradaptasi menjadi salah satu kelebihan mereka. Ketika menghadapi perubahan di lingkungan pekerjaan, pemilik shio Naga diyakini mampu menyesuaikan diri dan tetap fokus mengejar target.