6 Weton yang Disebut Paling Pandai Menarik Rezeki, Usaha Apa Pun Berpeluang Berhasil

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya dipahami sebagai penanda hari kelahiran. Dalam tradisi primbon, kombinasi hari dan pasaran dipercaya dapat menggambarkan karakter, kecenderungan hidup, hingga potensi keberuntungan seseorang.

Sejumlah weton bahkan dipercaya memiliki karakter yang mendukung kesuksesan. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang tekun, pandai membaca peluang, mudah membangun hubungan, serta berani menghadapi tantangan.

Meski merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, ramalan weton kerap menjadi bahan pembicaraan menarik, terutama ketika dikaitkan dengan rezeki dan usaha.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut enam weton yang dalam Primbon Jawa disebut memiliki daya tarik rezeki cukup kuat.

1. Senin Legi Neptu: 9

Pemilik weton Senin Legi digambarkan sebagai sosok yang sabar, telaten, dan tidak mudah menyerah. Mereka cenderung lebih suka menjalani sesuatu secara bertahap daripada mengejar hasil secara instan.

Karakter tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menjalankan usaha. Ketika menghadapi hambatan, mereka biasanya memilih bertahan dan mencari solusi daripada langsung meninggalkan pekerjaan yang sedang dijalani.

Dalam ramalan primbon, Senin Legi dikaitkan dengan peluang rezeki yang dapat muncul dari berbagai arah. Bidang perdagangan, makanan, pertanian, hingga usaha kebutuhan sehari-hari dianggap sesuai dengan karakter mereka.

Kunci rezeki: ketekunan, kejujuran, dan kemampuan menjaga kepercayaan pelanggan.