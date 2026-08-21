6 Weton yang Disebut Punya Getaran Batin Tinggi, Benarkah Doanya Lebih Cepat Terkabul?

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Weton juga menjadi bagian dari kearifan lokal yang kerap digunakan untuk membaca karakter, kecenderungan hidup, serta peruntungan berdasarkan perpaduan hari dan pasaran.

Dari sekian banyak kombinasi weton, terdapat beberapa yang dalam penafsiran primbon dikaitkan dengan kekuatan batin dan kepekaan spiritual. Salah satu kepercayaan yang berkembang menyebut bahwa pemilik weton tertentu mempunyai doa dan harapan yang dianggap lebih kuat.

Meski terdengar menarik, tafsir tersebut merupakan bagian dari kepercayaan tradisional Jawa. Pengabulan doa tentu tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan weton seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat enam weton yang disebut mempunyai kekuatan spiritual dan doa yang kuat menurut penafsiran primbon Jawa.

Baca Juga:5 Weton Sakti Mandraguna yang Dipercaya Sulit Dihantam Kesialan dan Mudah Menemukan Peluang

1. Senin Pahing Senin Pahing mempunyai neptu 13, berasal dari Senin dengan nilai 4 dan Pahing yang bernilai 9. Dalam sejumlah tafsir primbon, kombinasi ini dikaitkan dengan karakter yang memiliki kekuatan batin dan keyakinan cukup besar.

Pemilik weton Senin Pahing sering digambarkan sebagai pribadi yang sederhana dan tidak banyak mengumbar keinginannya. Ketika memanjatkan doa, mereka dipercaya melakukannya dengan kesungguhan dan melibatkan perasaan secara mendalam.

Karena itu, dalam kepercayaan tradisional, doa Senin Pahing dianggap mempunyai energi spiritual yang kuat. Harapan mengenai pekerjaan, rezeki, hubungan, maupun cita-cita dipercaya dapat menemukan jalan ketika disertai ketekunan.

2. Rabu Legi Berikutnya adalah Rabu Legi dengan neptu 12, yakni Rabu bernilai 7 dan Legi bernilai 5. Dalam penafsiran primbon, weton ini kerap dikaitkan dengan sifat lembut, penuh kasih, serta kedekatan dengan nilai-nilai spiritual.

Pemilik Rabu Legi dipercaya mempunyai hati yang mudah tergerak untuk membantu orang lain. Ketulusan tersebut kemudian dianggap sebagai salah satu alasan mengapa doa mereka sering dikaitkan dengan keberkahan.