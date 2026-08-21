Rezeki Makin Terbuka! 3 Weton Ini Diprediksi Dikelilingi Keberuntungan

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan kombinasi antara hari kelahiran dan pasaran dalam kalender Jawa. Weton kerap digunakan dalam berbagai perhitungan tradisional untuk menggambarkan karakter serta perjalanan kehidupan seseorang.

Salah satu hal yang sering dikaitkan dengan weton adalah keberuntungan dan rezeki. Dalam sejumlah ramalan primbon, terdapat weton tertentu yang dipercaya mempunyai karakter positif sehingga lebih mudah menemukan peluang dalam kehidupan.

Namun, ramalan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tiga weton yang disebut memiliki peruntungan baik dan peluang rezeki yang menjanjikan.

1. Kamis Legi Kamis Legi disebut sebagai salah satu weton yang memiliki aura kewibawaan dan keberuntungan. Orang yang lahir pada weton ini digambarkan cukup pandai membaca situasi dan melihat peluang di sekitarnya.

Dalam perhitungan tradisional, Kamis Legi berada di bawah naungan La Kuning Lintang. Karakternya dikaitkan dengan sosok yang dapat menjadi teladan serta memiliki kepedulian terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan.

Dari sisi kehidupan finansial, keberuntungan dipercaya dapat mengikuti usaha yang dilakukan dengan tekun. Kerja keras, kejujuran, serta doa dianggap menjadi faktor yang membantu mereka memperoleh hasil lebih baik.

Keberuntungan yang dimaksud pun tidak selalu berupa uang. Kehidupan yang lebih tenang, hubungan yang harmonis, dan rasa bahagia juga dianggap sebagai bentuk rezeki.

2. Selasa Kliwon Selasa Kliwon menjadi weton kedua yang disebut mempunyai peluang keberuntungan cukup besar. Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang ramah, komunikatif, dan memiliki sikap menerima keadaan.