5 Weton Sakti Mandraguna yang Dipercaya Sulit Dihantam Kesialan dan Mudah Menemukan Peluang

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton merupakan bagian dari tradisi yang digunakan untuk membaca karakter, kecenderungan hidup, hingga peruntungan seseorang. Perhitungan weton berasal dari perpaduan antara tujuh hari dalam sepekan dengan lima pasaran Jawa, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.

Setiap perpaduan hari dan pasaran memiliki nilai neptu serta tafsir yang berbeda. Karena itu, tidak sedikit masyarakat yang masih menggunakan weton sebagai bagian dari pengetahuan tradisional untuk memahami karakter maupun perjalanan hidup.

Salah satu pembahasan yang cukup populer adalah mengenai weton yang dianggap memiliki energi kuat atau disebut sakti mandraguna. Dalam kepercayaan primbon Jawa, beberapa weton dipercaya mempunyai daya tahan menghadapi kesulitan, intuisi yang kuat, serta peluang rezeki yang lebih terbuka.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat sejumlah weton yang dalam penafsiran primbon dikaitkan dengan perlindungan, keberuntungan, dan kemudahan memperoleh rezeki.

Perlu diketahui, penafsiran weton tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya tradisional Jawa, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai nasib seseorang.

1. Kamis Legi Kamis Legi memiliki jumlah neptu 13, yang diperoleh dari nilai Kamis sebesar 8 dan Legi sebesar 5. Dalam sejumlah tafsir primbon, kombinasi ini dikaitkan dengan karakter yang memiliki ketajaman intuisi serta kemampuan membaca keadaan.

Orang yang lahir pada Kamis Legi dipercaya mempunyai ketenangan batin dan daya tarik tersendiri. Mereka juga kerap digambarkan sebagai pribadi yang mudah mendapatkan simpati dari lingkungan sekitar.

Dalam urusan rezeki, Kamis Legi sering dikaitkan dengan kemampuan melihat peluang. Keberuntungan dipercaya dapat muncul melalui usaha yang dijalankan secara mandiri maupun bantuan dari orang lain pada waktu yang tidak terduga.

Selain itu, weton ini dalam kepercayaan tradisional juga dianggap mempunyai energi positif yang membuat pemiliknya senang membantu sesama. Sikap tersebut kemudian dipercaya dapat membuka lebih banyak hubungan dan kesempatan baik.