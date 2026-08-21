Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Jumat, 21 Agustus 2026: Jaga Kualitas Tidur

Ilustrasi zodiak Cancer (freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Cancer pada Jumat, 21 Agustus 2026, perlu mendapat perhatian lebih, terutama pada kualitas tidur dan kemampuan tubuh memulihkan energi.
Beberapa malam dengan waktu istirahat yang kurang tenang dapat membuat Cancer merasa lebih mudah lelah ketika menjalani aktivitas.
Selain menjaga waktu tidur, Cancer juga perlu memperhatikan kondisi tubuh ketika muncul keluhan yang tidak biasa.
Cancer mungkin sedang menghadapi periode ketika pikiran sulit benar-benar tenang saat memasuki waktu istirahat. Persoalan pekerjaan, hubungan, atau berbagai hal yang belum terselesaikan dapat terbawa hingga malam dan membuat tidur menjadi kurang berkualitas.
Jika sering terbangun atau sulit mendapatkan tidur yang nyenyak, Cancer dapat mulai memperbaiki kebiasaan sebelum tidur. Kurangi aktivitas yang membuat pikiran semakin aktif dan berikan waktu bagi tubuh untuk bersiap memasuki fase istirahat.
Cancer juga sebaiknya tidak membawa terlalu banyak persoalan ke tempat tidur. Jika pikiran terasa penuh, cobalah menuliskan hal-hal yang perlu diselesaikan pada hari berikutnya.
Cara sederhana tersebut dapat membantu membuat pikiran lebih teratur. Cancer tidak harus menyelesaikan semua persoalan sebelum tidur karena beberapa masalah memang membutuhkan waktu untuk mendapatkan penyelesaian.
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Jawa Pos
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