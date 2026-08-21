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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 21 Agustus 2026 | 22.46 WIB

Ramalan Zodiak Kesehatan Aquarius Jumat 21 Agustus 2026, Waspadai Cuaca Panas

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Jumat, 21 Agustus 2026, perlu mendapat perhatian terutama dalam menjaga kebutuhan cairan dan melindungi tubuh dari paparan panas.

Aktivitas yang cukup padat dapat membuat tubuh lebih cepat kehilangan energi apabila Aquarius kurang minum atau terlalu lama berada di bawah sinar matahari.

Aquarius juga disarankan membawa air minum dan camilan sehat ketika beraktivitas di luar rumah.

Berikut ramalan zodiak kesehatan Aquarius yang dilansir dari AstroTalk untuk Jumat, 21 Agustus 2026.

Aquarius sebaiknya tidak menunggu hingga rasa haus muncul untuk mulai minum. Menjaga asupan cairan secara teratur dapat membantu tubuh tetap nyaman, khususnya ketika cuaca terasa panas atau aktivitas mengharuskan Aquarius lebih banyak bergerak.

Membawa botol air sendiri dapat menjadi kebiasaan sederhana yang membantu memenuhi kebutuhan cairan sepanjang hari. Camilan bernutrisi juga bisa disiapkan sebagai persediaan apabila jadwal makan berubah karena kesibukan.

Paparan panas berlebihan juga sebaiknya dihindari. Jika harus berada di luar ruangan dalam waktu cukup lama, Aquarius dapat mencari tempat teduh secara berkala dan memberikan kesempatan bagi tubuh untuk beristirahat.

Perhatikan pula tanda-tanda tubuh ketika mulai merasa lelah, pusing, atau tidak nyaman akibat panas. Jangan memaksakan diri meneruskan aktivitas apabila kondisi tubuh mulai menurun.

Editor: Novia Tri Astuti
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