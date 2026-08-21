Ramalan Zodiak Kesehatan Pisces Jumat 21 Agustus 2026, Jaga Fisik dan Mental

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Pisces pada Jumat, 21 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya menjaga tubuh tetap aktif sekaligus memberikan perhatian terhadap kondisi mental.
Aktivitas sederhana dapat membantu menjaga kebugaran, sementara persoalan emosional yang terasa berat sebaiknya tidak dipendam sendirian.
Pisces dapat mulai memberikan perhatian lebih pada keseimbangan fisik dan mental.
Aktivitas fisik tidak harus selalu dilakukan dalam bentuk olahraga berat. Berjalan kaki, melakukan peregangan, bersepeda santai, atau sekadar bergerak di sela rutinitas dapat menjadi pilihan yang lebih mudah dilakukan secara konsisten.
Pisces mungkin lebih menikmati suasana tenang dan menghabiskan waktu di rumah. Namun, terlalu lama tidak bergerak dapat membuat tubuh terasa kurang bugar. Karena itu, luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membuat tubuh tetap aktif.
Selain kondisi fisik, kesehatan mental juga membutuhkan perhatian. Pisces yang sedang menghadapi tekanan sebaiknya tidak merasa harus menyelesaikan semuanya seorang diri.
Berbicara dengan keluarga, teman, atau orang yang dipercaya dapat menjadi langkah awal untuk mengurangi beban pikiran. Ketika persoalan terasa semakin berat atau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, mencari bantuan profesional juga dapat dipertimbangkan.
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Jawa Pos
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