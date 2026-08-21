Ramalan Zodiak Kesehatan Capricorn Jumat 21 Agustus 2026, Jaga Imun dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Jumat, 21 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya menjaga daya tahan tubuh agar tetap mampu menjalani berbagai aktivitas.
Kesibukan pekerjaan maupun rutinitas sehari-hari sebaiknya tidak membuat Capricorn mengabaikan kebutuhan tubuh untuk beristirahat dan memulihkan energi.
Capricorn juga disarankan lebih peka terhadap tanda-tanda tubuh, terutama ketika mulai merasa lelah atau kurang fit.
Berikut ramalan zodiak kesehatan Capricorn yang dilansir dari AstroTalk untuk Jumat, 21 Agustus 2026.
Capricorn perlu memberikan perhatian lebih pada kondisi daya tahan tubuh. Gangguan kesehatan yang bersifat musiman mungkin lebih mudah muncul ketika tubuh sedang kelelahan atau kurang mendapatkan waktu pemulihan.
Karena itu, jangan memaksakan diri menyelesaikan semua pekerjaan jika tubuh sudah memberikan sinyal membutuhkan istirahat. Menunda aktivitas yang tidak terlalu mendesak dapat menjadi pilihan yang lebih bijaksana dibandingkan terus memaksakan kondisi fisik.
Kualitas tidur juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Capricorn sebaiknya berusaha menjaga jadwal tidur tetap teratur dan menghindari kebiasaan mengorbankan waktu istirahat demi pekerjaan.
Tidur yang cukup dapat membantu tubuh memulihkan energi setelah menjalani aktivitas sepanjang hari. Jika pekerjaan masih bisa diselesaikan keesokan harinya, tidak ada salahnya berhenti lebih awal dan memberikan kesempatan kepada tubuh untuk beristirahat.
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Jawa Pos
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