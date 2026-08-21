Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Jumat, 21 Agustus 2026: Jaga Pola Makan

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Jumat, 21 Agustus 2026, mengarah pada pentingnya memperbaiki kebiasaan sehari-hari, terutama dalam hal makanan dan waktu pemulihan tubuh.
Pilihan menu yang lebih seimbang dapat menjadi langkah sederhana untuk membantu menjaga kebugaran sekaligus mendukung kesehatan jantung.
Gemini juga perlu memperhatikan kondisi tubuh yang mungkin lebih mudah lelah. Jangan sampai kesibukan membuat waktu istirahat dan kebutuhan nutrisi terabaikan.
Perubahan pola makan tidak harus dilakukan secara mendadak. Gemini dapat memulainya dengan memperhatikan kualitas bahan makanan yang dikonsumsi dan mengurangi pilihan yang terlalu banyak mengandung lemak jenuh.
AstroTalk juga menyoroti penggunaan minyak zaitun extra virgin sebagai salah satu pilihan dalam pola makan yang lebih sehat. Bahan tersebut dapat digunakan untuk melengkapi menu sehari-hari, tetapi jumlah konsumsinya tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh.
Gemini sebaiknya tidak hanya berfokus pada satu jenis bahan makanan. Pola makan yang baik tetap membutuhkan variasi agar kebutuhan nutrisi dapat terpenuhi secara lebih seimbang.
Selain makanan, aktivitas fisik juga perlu dijaga. Gemini tidak harus melakukan latihan berat untuk tetap aktif. Jalan kaki, bersepeda, peregangan, atau olahraga ringan yang sesuai kemampuan dapat menjadi pilihan.
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Jawa Pos
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