Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 21 Agustus 2026 | 18.24 WIB

Ramalan Zodiak Libra 21 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)

 

JawaPos.com – Ramalan zodiak Libra hari ini diprediksi perlu lebih berhati-hati dalam menjalani aktivitas. Sejumlah hal mungkin tidak berjalan sesuai harapan sehingga penting untuk mempertimbangkan setiap keputusan sebelum bertindak.

Selain itu, Libra perlu memperhatikan cara berkomunikasi dengan orang lain. Ucapan yang kurang dipikirkan dapat memicu kesalahpahaman atau menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Jumat (21/8), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini mungkin tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi Libra. Anda disarankan berpikir matang sebelum mengambil tindakan agar dapat menghindari hasil yang kurang menguntungkan. Kesabaran dan kehati-hatian menjadi kunci untuk melewati berbagai situasi yang muncul.

Cinta Libra

Hubungan asmara berpotensi diwarnai emosi yang membuat Anda lebih mudah kehilangan kesabaran terhadap pasangan. Hindari mengambil keputusan atau bertindak secara impulsif karena dapat memperkeruh suasana.

Cobalah mengubah pendekatan dengan lebih positif. Sikap tenang dan komunikasi yang baik dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis.

Karier Libra

Dalam pekerjaan, Anda mungkin menghadapi sejumlah hambatan atau kekecewaan. Beberapa tugas yang dijalankan juga bisa terasa lebih sulit dari biasanya.

Komunikasi dengan rekan kerja berpotensi kurang memuaskan. Karena itu, pastikan setiap informasi disampaikan dengan jelas dan hindari memperbesar persoalan akibat kesalahpahaman.

Kesehatan Libra

Kondisi kesehatan perlu mendapat perhatian, terutama terkait sistem pencernaan. Keluhan dapat muncul jika kebutuhan tubuh tidak diperhatikan dengan baik.

Memperbanyak konsumsi air putih dapat membantu menjaga kondisi tubuh. Jangan abaikan kebutuhan istirahat agar stamina tetap terjaga sepanjang hari.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Libra 19 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra 19 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18.04 WIB

Ramalan Zodiak Libra 15 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra 15 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 17.45 WIB

Ramalan Zodiak Libra 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 19.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027 - Image
1

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

2

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

3

Prediksi Skor Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Alaves: Momentum Tuan Rumah Bangkit!

6

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

7

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Malaga: Los Rojiblancos Menang Tipis?

8

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

9

Prediksi Skor Celtic vs LASK Linz di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Potensi The Hoops Menang!

10

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore