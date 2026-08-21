Ramalan Zodiak Libra 21 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Libra hari ini diprediksi perlu lebih berhati-hati dalam menjalani aktivitas. Sejumlah hal mungkin tidak berjalan sesuai harapan sehingga penting untuk mempertimbangkan setiap keputusan sebelum bertindak.

Selain itu, Libra perlu memperhatikan cara berkomunikasi dengan orang lain. Ucapan yang kurang dipikirkan dapat memicu kesalahpahaman atau menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Jumat (21/8), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini mungkin tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi Libra. Anda disarankan berpikir matang sebelum mengambil tindakan agar dapat menghindari hasil yang kurang menguntungkan. Kesabaran dan kehati-hatian menjadi kunci untuk melewati berbagai situasi yang muncul.

Cinta Libra

Hubungan asmara berpotensi diwarnai emosi yang membuat Anda lebih mudah kehilangan kesabaran terhadap pasangan. Hindari mengambil keputusan atau bertindak secara impulsif karena dapat memperkeruh suasana.

Cobalah mengubah pendekatan dengan lebih positif. Sikap tenang dan komunikasi yang baik dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis.

Karier Libra

Dalam pekerjaan, Anda mungkin menghadapi sejumlah hambatan atau kekecewaan. Beberapa tugas yang dijalankan juga bisa terasa lebih sulit dari biasanya.

Komunikasi dengan rekan kerja berpotensi kurang memuaskan. Karena itu, pastikan setiap informasi disampaikan dengan jelas dan hindari memperbesar persoalan akibat kesalahpahaman.

Kesehatan Libra

Kondisi kesehatan perlu mendapat perhatian, terutama terkait sistem pencernaan. Keluhan dapat muncul jika kebutuhan tubuh tidak diperhatikan dengan baik.