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Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 19 Agustus 2026 | 18.04 WIB

Ramalan Zodiak Libra 19 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustras zodiak Libra. (Magnific/ Allexxandar) - Image

Ilustras zodiak Libra. (Magnific/ Allexxandar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini Libra diprediksi perlu menghadapi sejumlah tanggung jawab tambahan yang berpotensi membuat aktivitas terasa lebih berat. Tekanan yang muncul bisa memicu kegelisahan, tetapi sikap positif akan membantu Anda melewati berbagai situasi dengan lebih tenang.

Jangan biarkan beban pekerjaan maupun persoalan pribadi mengganggu keseimbangan. Dengan menghadapi setiap tantangan secara bijak, Libra tetap memiliki peluang untuk menjaga keadaan agar berjalan lebih baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Rabu (19/8), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini Libra mungkin merasa terbebani oleh sejumlah tanggung jawab tambahan. Kondisi tersebut dapat membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih sulit dan memunculkan sedikit kegelisahan. Meski demikian, menjaga pikiran tetap positif akan membantu Anda menghadapi situasi dengan lebih baik.

Cinta Libra

Hubungan asmara berpotensi diwarnai perselisihan akibat perbedaan pendapat dengan pasangan. Situasi ini dapat mengganggu keharmonisan jika tidak segera diselesaikan dengan komunikasi yang terbuka.

Pengaruh Merkurius juga disebut dapat memengaruhi hubungan Libra hari ini. Karena itu, hindari memperbesar masalah dan berusahalah mencari titik temu agar hubungan kembali dipenuhi kebahagiaan.

Karier Libra

Tekanan pekerjaan mungkin terasa cukup kuat sepanjang hari. Libra bisa saja harus memikul tanggung jawab lebih besar dibandingkan biasanya.

Meski terasa melelahkan, menghadapi tugas dengan tenang akan membantu Anda menyelesaikannya satu per satu. Jangan ragu mengatur kembali prioritas agar pekerjaan tidak semakin membebani pikiran.

Kesehatan Libra

Kondisi kesehatan Libra berada pada tingkat rata-rata hari ini. Kesibukan dan tekanan yang dirasakan sepanjang hari sebaiknya tidak membuat Anda mengabaikan kebutuhan tubuh untuk beristirahat.

Editor: Sabik Aji Taufan
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Sumber: Astroved.com
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