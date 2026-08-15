Ramalan Zodiak Libra 15 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com – Ramalan zodiak Libra hari ini diprediksi perlu lebih fleksibel dalam menjalani berbagai rencana. Tidak semua hal berjalan sesuai perkiraan, sehingga kemampuan beradaptasi menjadi kunci agar aktivitas tetap berjalan lancar.
Selain itu, Libra disarankan menjaga ketenangan diri dengan melakukan kegiatan yang memberikan dampak positif. Berkontribusi dalam kegiatan amal atau menjalani praktik spiritual bisa membantu menciptakan perasaan yang lebih ringan dan tenang.
Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Sabtu (15/8), dikutip dari Astroved.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Secara umum, Libra perlu bersikap terbuka terhadap perubahan rencana. Jangan terlalu memaksakan sesuatu berjalan sesuai keinginan karena fleksibilitas akan membantu menghadapi situasi dengan lebih baik. Melibatkan diri dalam kegiatan amal juga dapat memberikan kepuasan batin.
Cinta Libra
Hubungan asmara membutuhkan sikap yang lebih santai. Libra sebaiknya belajar menghargai pendapat pasangan meski terdapat perbedaan pandangan.
Jika muncul perselisihan, cobalah menyelesaikannya bersama-sama. Komunikasi dan sikap saling menghormati akan membantu hubungan tetap berjalan harmonis.
Karier Libra
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