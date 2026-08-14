Ramalan Zodiak Libra 14 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak Libra diprediksi perlu lebih berhati-hati dalam mengelola emosi hari ini. Perasaan sensitif, kecemasan, dan kegugupan dapat memengaruhi cara Anda berbicara sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dengan orang di sekitar.

Berusaha tetap tenang menjadi kunci untuk Libra melewati hari dengan lebih baik. Luangkan waktu untuk berdoa atau melakukan aktivitas yang membantu menenangkan pikiran agar emosi tetap terkendali.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Jumat (14/8), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober) Secara umum, Libra mungkin menghadapi kondisi emosional yang cukup sensitif. Kecemasan dan rasa gugup dapat terlihat melalui ucapan maupun sikap Anda, sehingga penting untuk berpikir sebelum berbicara atau mengambil keputusan. Berdoa dan menenangkan diri dapat membantu Libra mengendalikan emosi.

Cinta Libra Kehidupan asmara berpotensi diwarnai masalah ego dengan pasangan. Perbedaan pandangan atau sikap yang terlalu mempertahankan keinginan sendiri dapat membuat hubungan menjadi kurang nyaman.

Cobalah bersikap lebih ramah dan terbuka kepada pasangan. Kesediaan untuk saling memahami akan membantu menjaga kebahagiaan dan keharmonisan hubungan.

Karier Libra Perjalanan dinas yang berkaitan dengan pekerjaan kemungkinan akan terjadi hari ini. Di sisi lain, tambahan tekanan kerja dapat membuat Libra sedikit terganggu dalam menjalankan aktivitas.

Agar pekerjaan tetap berjalan optimal, susun jadwal dengan baik dan tentukan prioritas. Perencanaan yang matang akan membantu Anda menyelesaikan berbagai tanggung jawab dengan hasil lebih baik.