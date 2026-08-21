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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 21 Agustus 2026 | 16.30 WIB

Ramalan Zodiak Asmara Libra Jumat, 21 Agustus 2026, Hubungan Makin Erat

Ilustrasi Libra (Magnific/macrovector_official) - Image

Ilustrasi Libra (Magnific/macrovector_official)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Jumat, 21 Agustus 2026, mengajak Libra untuk lebih serius dalam merawat hubungan yang sudah dimiliki.

Perhatian kecil, komunikasi yang terbuka, dan kemauan memahami pasangan menjadi hal penting agar kedekatan tetap terjaga.

Berikut ramalan zodiak asmara Libra yang dilansir dari AstroTalk untuk Jumat, 21 Agustus 2026.

Hubungan yang sehat tidak hanya membutuhkan rasa sayang, tetapi juga perhatian, komunikasi, dan kemauan untuk memahami pasangan.

Libra sebaiknya tidak menganggap hubungan akan selalu berjalan baik hanya karena selama ini tidak ada masalah besar.

Rutinitas dapat membuat pasangan terbiasa dengan kehadiran satu sama lain hingga perhatian kecil mulai berkurang. Karena itu, hari ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk kembali menghadirkan kehangatan.

Tidak perlu melakukan sesuatu yang mahal atau berlebihan. Menanyakan kabar dengan sungguh-sungguh, mendengarkan cerita pasangan, atau meluangkan waktu tanpa gangguan pekerjaan sudah dapat memberikan kesan yang berarti.

Jika akhir-akhir ini terdapat persoalan yang belum selesai, jangan membiarkannya terlalu lama.

Editor: Novia Tri Astuti
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