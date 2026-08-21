Ramalan Zodiak Asmara Capricorn Jumat, 21 Agustus 2026, Jangan Pendam Perasaan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Jumat, 21 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terutama dalam hal komunikasi dan rasa dihargai.

Bagi Capricorn yang sudah menikah atau memiliki pasangan, perasaan kurang diperhatikan mungkin muncul sehingga komunikasi menjadi kunci untuk menjaga kedekatan.

Capricorn sebaiknya tidak memendam perasaan terlalu lama karena hal tersebut dapat menciptakan jarak emosional dalam hubungan.

Berikut ramalan zodiak asmara Capricorn yang dilansir dari AstroTalk untuk Jumat, 21 Agustus 2026.

Capricorn sebaiknya menghindari kebiasaan menunggu pasangan menyadari sendiri apa yang sedang dirasakan. Tidak semua orang mampu membaca perubahan suasana hati tanpa penjelasan.

Jika membutuhkan perhatian, sampaikan dengan cara yang sederhana dan tidak menyalahkan. Percakapan dari hati ke hati dapat membantu pasangan memahami kebutuhan Capricorn dengan lebih baik.

Pilih waktu ketika suasana sedang tenang sehingga pembicaraan tidak berubah menjadi pertengkaran. Capricorn juga perlu memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menyampaikan sudut pandangnya.

Bagi Capricorn yang masih lajang, hari ini justru membawa peluang menarik. Ada kemungkinan Capricorn menemukan koneksi yang bermakna dengan seseorang dari zodiak berelemen air atau udara.

Perkenalan tersebut tidak harus langsung berujung pada hubungan romantis. Bisa saja bermula dari percakapan ringan, pertemanan, atau pertemuan dalam suatu kegiatan.

Capricorn sebaiknya menikmati proses tanpa terburu-buru menentukan masa depan hubungan. Berikan waktu untuk melihat apakah ketertarikan yang muncul benar-benar memiliki dasar yang kuat.

Jika sedang berkomunikasi dengan seseorang yang baru dikenal, perhatikan konsistensi sikapnya. Jangan hanya terpaku pada kata-kata yang terdengar menyenangkan.

Capricorn juga perlu lebih terbuka terhadap pengalaman baru. Sifat serius dan hati-hati memang membantu menghindari keputusan gegabah, tetapi terlalu berhati-hati juga dapat membuat peluang lewat begitu saja.

Jika hubungan sedang terasa kurang hangat, perhatian sederhana dapat menjadi langkah awal untuk memperbaikinya. Meluangkan waktu bersama, memberikan apresiasi, atau sekadar mendengarkan pasangan dapat membuat hubungan kembali terasa dekat.