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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 21 Agustus 2026 | 16.46 WIB

Ramalan Zodiak Asmara Aquarius Jumat, 21 Agustus 2026, Peluang Cinta dari Aplikasi Kencan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Jumat, 21 Agustus 2026, berpotensi menghadirkan pengalaman baru, terutama bagi Aquarius yang masih lajang.

Aplikasi kencan dapat menjadi salah satu tempat munculnya kesempatan untuk berkenalan dengan seseorang yang menarik.

Jika selama ini Aquarius cenderung mengandalkan pertemuan langsung, tidak ada salahnya membuka diri terhadap cara baru dalam membangun hubungan.

Berikut ramalan zodiak asmara Aquarius yang dilansir dari AstroTalk untuk Jumat, 21 Agustus 2026.

Meski demikian, Aquarius sebaiknya tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari profil atau percakapan singkat.

Kenali terlebih dahulu karakter dan cara berpikirnya. Percakapan yang menarik memang dapat menjadi awal kedekatan, tetapi hubungan yang sehat membutuhkan proses lebih panjang.

Aquarius juga perlu mempercayai intuisi. Jika merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan seseorang, lanjutkan secara perlahan.

Sebaliknya, jika terdapat sesuatu yang membuat tidak nyaman, jangan mengabaikan perasaan tersebut. Tetap berhati-hati ketika membangun hubungan dengan orang yang baru dikenal secara digital.

Editor: Novia Tri Astuti
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