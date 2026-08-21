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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 21 Agustus 2026 | 16.50 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Jumat, 21 Agustus 2026: Jangan Terlalu Posesif

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Jumat, 21 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya membangun hubungan dengan rasa percaya.

Perhatian yang besar kepada pasangan memang dapat menjadi bentuk kasih sayang, tetapi jika berlebihan justru berpotensi membuat hubungan terasa kurang nyaman.

Pisces perlu belajar memberikan ruang kepada orang yang dicintai tanpa membiarkan rasa khawatir berubah menjadi kecemburuan.

Berikut ramalan zodiak asmara Pisces yang dilansir dari AstroTalk untuk Jumat, 21 Agustus 2026.

Bagi Pisces yang sudah memiliki pasangan, keinginan untuk selalu mengetahui keberadaan pasangan sebaiknya dikendalikan. Rasa ingin tahu tersebut mungkin muncul karena Pisces sangat peduli terhadap hubungan, tetapi terlalu sering menanyakan keberadaan atau aktivitas pasangan dapat membuatnya merasa tidak memiliki ruang pribadi.

Hubungan yang sehat membutuhkan kepercayaan dari kedua pihak. Pasangan tetap membutuhkan waktu untuk menjalani aktivitas pribadi, bertemu teman, bekerja, atau sekadar menikmati waktu sendirian.

Memberikan ruang bukan berarti mengurangi kasih sayang. Justru, kepercayaan yang diberikan dapat membuat hubungan terasa lebih matang dan nyaman.

Jika ada sesuatu yang membuat Pisces merasa tidak tenang, jangan langsung membuat kesimpulan sendiri. Sampaikan perasaan secara terbuka dan berikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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