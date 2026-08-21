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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 21 Agustus 2026 | 16.27 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Jumat, 21 Agustus 2026: Hati-Hati dengan Kata-Kata

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Jumat, 21 Agustus 2026, mengingatkan pentingnya menjaga cara berkomunikasi dengan pasangan.

Virgo dikenal sebagai pribadi yang cukup teliti dan sering memperhatikan hal-hal kecil dalam hubungan.

Namun, ketika perhatian terhadap detail berubah menjadi kritik atau komentar yang terlalu tajam, pasangan bisa merasa kurang nyaman.

AstroTalk menyarankan Virgo untuk lebih berhati-hati dengan kata-kata yang disampaikan kepada orang terkasih.

Berikut ramalan asmara zodiak Virgo pada Jumat, 21 Agustus 2026, dilansir dari AstroTalk.

Hari ini, sebelum mengatakan sesuatu, Virgo sebaiknya mempertimbangkan bagaimana kalimat tersebut akan diterima oleh pasangan. Tidak semua hal harus disampaikan secara langsung dengan cara yang sangat tegas.

Ada situasi tertentu yang membutuhkan kelembutan agar maksud sebenarnya dapat dipahami tanpa menimbulkan salah pengertian. Cara penyampaian terkadang sama pentingnya dengan isi pembicaraan.

Jika sedang menghadapi perbedaan pendapat, jangan menjadikan percakapan sebagai ajang untuk mencari siapa yang paling benar. Cobalah mendengarkan sudut pandang pasangan terlebih dahulu.

Editor: Novia Tri Astuti
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