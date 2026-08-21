Ramalan Asmara Zodiak Leo Jumat, 21 Agustus 2026: Hubungan Berpeluang Makin Serius

JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Jumat, 21 Agustus 2026, membawa kabar yang cukup menggembirakan.

Hubungan yang sedang dijalani berpeluang berkembang ke arah yang lebih serius, terutama bagi Leo yang sudah merasa yakin dengan pasangan.

AstroTalk menggambarkan kehidupan cinta Leo sedang berada dalam kondisi yang baik dan memiliki peluang untuk memasuki tahap berikutnya.

Berikut ramalan asmara zodiak Leo pada Jumat, 21 Agustus 2026, dilansir dari AstroTalk.

Leo dikenal sebagai pribadi yang senang memberikan perhatian sekaligus mendapatkan penghargaan dari orang yang dicintai. Karena itu, ketika hubungan mulai terasa semakin serius, penting bagi Leo untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar lahir dari keinginan bersama.

Jika selama ini hubungan masih berjalan santai, hari ini dapat menjadi waktu yang tepat untuk membicarakan rencana ke depan. Tidak harus langsung membahas pernikahan atau keputusan besar lainnya.

Pembicaraan mengenai tujuan bersama, rencana perjalanan, atau bagaimana masing-masing melihat hubungan tersebut sudah cukup untuk mengetahui arah kedekatan.