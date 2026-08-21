Ramalan Asmara Gemini Jumat, 21 Agustus 2026: Kendalikan Emosi agar Hubungan Tetap Harmonis

Ilustrasi zodiak Gemini (freepik)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Gemini pada Jumat, 21 Agustus 2026, membutuhkan pengendalian emosi dan kemampuan melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih tenang.
Gemini mungkin sedang berada dalam kondisi ketika perasaan lebih mudah berubah.
Hal kecil yang biasanya dapat diabaikan bisa terasa lebih mengganggu, terutama jika menyangkut hubungan dengan orang yang dianggap penting.
AstroTalk mengingatkan Gemini agar tidak membiarkan emosi mengambil kendali karena keputusan yang dibuat ketika sedang tersulut berpotensi menimbulkan penyesalan.
Bagi Gemini yang sudah memiliki pasangan, komunikasi menjadi hal yang sangat penting. Jika ada sesuatu yang membuat tidak nyaman, jangan langsung melontarkan kata-kata yang dapat melukai perasaan pasangan.
Berikan waktu kepada diri sendiri untuk memahami apa yang sebenarnya dirasakan sebelum memulai percakapan. Dengan begitu, pembicaraan dapat berlangsung lebih tenang dan tidak berubah menjadi pertengkaran.
Gemini juga perlu menghindari kebiasaan membuat kesimpulan berdasarkan asumsi. Ketika pasangan melakukan sesuatu yang tidak sesuai harapan, tanyakan terlebih dahulu alasannya.
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Jawa Pos
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