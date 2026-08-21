Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 21 Agustus 2026 | 16.12 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Jumat, 21 Agustus 2026: Peluang Bertemu Orang Baru

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Jumat, 21 Agustus 2026, membawa suasana yang cukup menarik.

Kesempatan bersosialisasi dapat membuka pengalaman baru bagi Taurus, baik dalam bentuk perkenalan maupun semakin dekatnya hubungan dengan seseorang yang sudah dikenal.

AstroTalk menyarankan Taurus tidak terlalu menutup diri terhadap ajakan bersosialisasi karena suasana santai justru dapat mempertemukan Taurus dengan orang yang menarik.

Berikut ramalan asmara zodiak Taurus hari ini, Jumat, 21 Agustus 2026, dilansir dari AstroTalk.

Bagi Taurus yang masih lajang, kesempatan keluar bersama teman dapat menjadi momen yang menyenangkan. Seseorang yang sebelumnya belum pernah diperhatikan mungkin menarik perhatian Taurus melalui percakapan sederhana.

Taurus biasanya membutuhkan waktu sebelum benar-benar merasa nyaman dengan seseorang. Karena itu, tidak perlu terburu-buru menentukan apakah orang yang baru ditemui akan menjadi pasangan atau hanya sebatas teman.

Nikmati percakapan dan suasana yang ada. Perkenalan yang baik sering kali bermula dari interaksi sederhana tanpa rencana khusus.

Jika ada seseorang yang menunjukkan ketertarikan, Taurus dapat memberikan kesempatan untuk mengenalnya lebih jauh. Namun, tetap perhatikan bagaimana orang tersebut bersikap setelah pertemuan pertama. Konsistensi jauh lebih penting daripada kesan awal yang menarik.

Bagi Taurus yang sudah memiliki pasangan, kejujuran menjadi hal yang perlu diperkuat. Ada kemungkinan beberapa hal yang selama ini hanya dipendam mulai membutuhkan pembicaraan.

Jangan menunggu sampai persoalan menjadi terlalu besar. Jika ada sesuatu yang mengganggu pikiran, sampaikan dengan cara yang tenang dan tidak menyudutkan pasangan.

Taurus juga perlu memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menyampaikan sudut pandangnya. Percakapan yang sehat bukan hanya mengenai menyampaikan perasaan sendiri, tetapi juga kesediaan untuk mendengarkan.

Jika hubungan sedang berada dalam kondisi baik, komunikasi jujur tetap bermanfaat karena dapat memperkuat rasa percaya. Tidak semua pembicaraan serius harus berakhir dengan konflik.

Secara keseluruhan, ramalan asmara zodiak Taurus pada Jumat, 21 Agustus 2026, cukup positif.

Taurus lajang berpeluang bertemu orang baru melalui aktivitas sosial, sedangkan Taurus yang sudah berpasangan perlu mengutamakan komunikasi yang jujur dan terbuka.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Pisces Jumat, 21 Agustus 2026: Jangan Terlalu Posesif - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Jumat, 21 Agustus 2026: Jangan Terlalu Posesif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 16.50 WIB

Ramalan Zodiak Asmara Aquarius Jumat, 21 Agustus 2026, Peluang Cinta dari Aplikasi Kencan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Asmara Aquarius Jumat, 21 Agustus 2026, Peluang Cinta dari Aplikasi Kencan

Jumat, 21 Agustus 2026 | 16.46 WIB

Ramalan Zodiak Asmara Capricorn Jumat, 21 Agustus 2026, Jangan Pendam Perasaan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Asmara Capricorn Jumat, 21 Agustus 2026, Jangan Pendam Perasaan

Jumat, 21 Agustus 2026 | 16.43 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027 - Image
1

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

2

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

3

Prediksi Skor Hapoel Beer Sheva vs Sabah FK di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Alaves: Momentum Tuan Rumah Bangkit!

6

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

7

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Malaga: Los Rojiblancos Menang Tipis?

8

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

9

Prediksi Skor Celtic vs LASK Linz di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Potensi The Hoops Menang!

10

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore