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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 21 Agustus 2026 | 16.09 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aries Jumat, 21 Agustus 2026: Gairah Cinta Kembali Membara

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aries pada Jumat, 21 Agustus 2026, membawa peluang untuk menghadirkan kembali rasa hangat dalam hubungan.

Perasaan yang sempat terasa biasa saja dapat kembali dipenuhi antusiasme ketika Aries memberikan perhatian lebih kepada urusan hati.

AstroTalk menggambarkan adanya energi positif dalam kehidupan cinta Aries, termasuk kemungkinan tumbuhnya keinginan yang lebih kuat untuk mendekat kepada pasangan.

Berikut ramalan asmara zodiak Aries hari ini, Jumat, 21 Agustus 2026, dilansir dari AstroTalk.

Bagi Aries yang sudah memiliki pasangan, gairah atau ketertarikan yang sempat meredup berpeluang kembali muncul. Kesibukan pekerjaan dan urusan keluarga terkadang membuat perhatian kepada pasangan berkurang tanpa disadari.

Aries dapat memanfaatkan momentum ini untuk kembali menikmati hubungan. Luangkan waktu untuk berbicara, makan bersama, atau melakukan aktivitas sederhana yang dapat dinikmati berdua.

Jika hubungan belakangan terasa monoton, jangan langsung menganggap perasaan sudah berubah.

Bisa jadi yang dibutuhkan hanyalah suasana baru. Mengajak pasangan melakukan kegiatan berbeda dari rutinitas dapat membantu menciptakan kembali kedekatan.

Editor: Novia Tri Astuti
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