Hoki Finansial Menguat, 3 Weton Ini Disebut Punya Peluang Rezeki yang Menjanjikan

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, pekerjaan, jodoh, hingga keberuntungan seseorang.

Melalui perhitungan yang terdapat dalam primbon Jawa, sejumlah weton dipercaya mempunyai karakter yang mendukung datangnya keberuntungan. Ada pula yang diyakini memiliki peluang lebih besar dalam urusan pekerjaan dan rezeki.

Salah satu ramalan menyebutkan tiga weton yang dianggap memiliki keberuntungan cukup kuat, terutama dalam hal rezeki dan kehidupan yang lebih positif.

Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tiga weton yang disebut memiliki keberuntungan dan peluang rezeki besar.

1. Kamis Legi Kamis Legi menjadi salah satu weton yang dalam primbon digambarkan mempunyai pembawaan berwibawa serta kemampuan membaca keadaan di sekitarnya.

Pemilik weton ini dipercaya memiliki wawasan luas dan cukup peka dalam melihat kesempatan. Karakter tersebut membuat mereka dinilai mampu mengambil peluang yang dapat mendukung kehidupan maupun pekerjaannya.

Dalam perhitungan primbon, Kamis Legi juga dikaitkan dengan Lawe Kuning Lintang. Weton ini digambarkan mempunyai sifat yang dapat menjadi teladan dan cenderung memiliki kepedulian terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan.

Dari sisi rezeki, keberuntungan disebut tidak hanya datang secara tiba-tiba, tetapi juga dapat terbentuk melalui ketekunan dan usaha yang dilakukan secara konsisten.

Karena itu, orang dengan weton Kamis Legi dipercaya berpotensi memperoleh hasil baik setelah melewati proses panjang. Keberuntungan yang dimaksud pun tidak selalu berbentuk materi, tetapi bisa berupa ketenteraman, hubungan sosial yang baik, dan kehidupan yang lebih bahagia.