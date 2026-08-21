Hoki Berdatangan, Ini 5 Shio yang Diprediksi Punya Peruntungan Baik

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan peruntungan yang berbeda. Perubahan energi dalam periode tertentu kemudian kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan, kesehatan, keuangan hingga karier.

Ada sejumlah shio yang dalam ramalan disebut sedang memasuki periode dengan peluang lebih baik. Kondisi tersebut digambarkan dapat memberikan kemudahan dalam mencapai berbagai tujuan yang selama ini diupayakan.

Meski begitu, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan. Hasil kehidupan seseorang tetap dipengaruhi oleh keputusan, usaha, kondisi serta berbagai faktor nyata lainnya.

Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, berikut lima shio yang disebut memiliki peruntungan positif menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Macan Pemilik shio Macan yang lahir pada 1962, 1974, 1986, 1998, dan 2010 disebut akan mendapatkan energi positif dalam urusan asmara.

Bagi mereka yang belum mempunyai pasangan, periode ini dianggap membuka kesempatan untuk bertemu dengan seseorang yang mampu menarik perhatian secara emosional.

Sementara bagi Macan yang sudah menjalin hubungan, hubungan tersebut diprediksi semakin serius. Komunikasi yang terbuka dan keberanian menyampaikan perasaan dapat menjadi langkah penting untuk mempererat hubungan.

Astrologi juga menggambarkan periode ini sebagai waktu yang baik bagi Macan untuk lebih jujur terhadap perasaan dan tidak terlalu menyimpan apa yang ingin disampaikan kepada pasangan.

2. Shio Kelinci Shio Kelinci yang lahir pada 1975, 1987, 1999, dan 2011 disebut memperoleh peruntungan positif berkaitan dengan kebugaran.