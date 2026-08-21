Tak Bergantung dari Hoki, 5 Shio Ini Diprediksi Punya Karier dan Keuangan Cemerlang di Usia 30-an

ilustrasi shio hidup sejahtera. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Setiap orang memiliki perjalanan karier dan kondisi finansial yang berbeda. Dalam budaya Tiongkok, salah satu cara tradisional untuk membaca karakter dan peruntungan seseorang adalah melalui shio.
Astrologi Tiongkok menghubungkan tahun kelahiran dengan berbagai gambaran mengenai karakter, hubungan, pekerjaan, hingga keberuntungan. Tidak sedikit ramalan yang juga membahas kemampuan seseorang dalam mencari dan mempertahankan kemapanan ekonomi.
Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai karakter yang mendukung keberhasilan sejak usia relatif muda. Sifat seperti cepat beradaptasi, berani mengambil peluang, disiplin, dan kreatif disebut menjadi modal yang membantu mereka dalam mengejar kesuksesan.
Namun, ramalan tersebut merupakan bagian dari astrologi dan tidak dapat dijadikan jaminan bahwa seseorang pasti kaya atau sukses pada usia tertentu.
Dilansir dari NauraKom, berikut lima shio yang dalam ramalan disebut memiliki peluang mencapai kehidupan lebih sejahtera ketika memasuki usia 30-an.
Pemilik shio Tikus kerap digambarkan sebagai pribadi yang cerdik dan mampu membaca keadaan dengan cepat.
Mereka dipercaya memiliki kemampuan beradaptasi ketika menghadapi perubahan. Ketika situasi tidak berjalan sesuai rencana, Tikus disebut cenderung mencari alternatif lain daripada berhenti begitu saja.
Sifat ulet tersebut dalam astrologi kemudian dikaitkan dengan kemampuan mengembangkan karier maupun usaha. Naluri dalam mengambil keputusan juga dianggap menjadi salah satu keunggulan ketika berhadapan dengan persoalan finansial.
Karena itu, Tikus disebut memiliki peluang membangun kondisi ekonomi yang lebih baik sejak usia relatif muda, terutama jika mampu mengoptimalkan kecerdasan dan kemampuan membaca kesempatan.
Naga merupakan salah satu simbol yang kuat dalam kebudayaan Tiongkok dan sering diasosiasikan dengan keberanian serta ambisi.
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Jawa Pos
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