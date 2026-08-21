Peluang Kaya Terbuka Lebar, Ini 5 Shio yang Disebut Punya Peruntungan Finansial

Shio diramalkan mendapatkan rezeki lancar dari semesta kata astrologi Tionghoa. (Freepik/ drobotdean)
JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan pola peruntungan yang berbeda. Ramalan tersebut kerap digunakan untuk menggambarkan peluang seseorang dalam urusan karier, hubungan, maupun finansial.
Sejumlah shio bahkan disebut memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perkembangan ekonomi ketika mampu mengoptimalkan karakter positif yang dimilikinya.
Namun, keberuntungan dalam ramalan tidak selalu berarti uang datang tanpa usaha. Beberapa karakter seperti kesabaran, kemampuan mengendalikan emosi, keberanian mengambil keputusan, dan konsistensi justru dianggap menjadi kunci agar peluang yang muncul dapat dimanfaatkan dengan baik.
Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat lima shio yang disebut memiliki peruntungan finansial menarik dalam astrologi Tionghoa.
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Shio Ayam digambarkan sebagai pribadi yang memiliki etos kerja tinggi dan dorongan kuat untuk mencapai target.
Mereka cenderung ingin melihat hasil dari usaha yang dilakukan secepat mungkin. Keinginan mendapatkan pencapaian secara instan terkadang justru dapat membuat mereka kurang sabar menjalani proses.
Dalam ramalan astrologi, tantangan utama Ayam bukan hanya mencari peluang, tetapi mampu menunggu waktu yang tepat sebelum mengambil keputusan penting.
Jika mampu mengendalikan sifat terburu-buru, pemilik shio ini dipercaya dapat lebih mudah menyusun strategi keuangan untuk jangka panjang.
Kesabaran menjadi modal penting agar ambisi yang dimiliki tidak berakhir pada keputusan yang justru merugikan.
Peluang rezeki: keberuntungan finansial dipercaya dapat berkembang ketika Ayam mampu menggabungkan kerja keras dengan perencanaan yang matang.
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Jawa Pos
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