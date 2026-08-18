Rezeki Datang Mendadak, 3 Shio Ini Diramal Punya Peruntungan Finansial Menjanjikan

JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio dan energi yang menyertainya. Memasuki pertengahan 2025, sejumlah shio disebut memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perubahan positif, terutama dalam urusan finansial.

Rezeki yang dimaksud tidak selalu berbentuk uang tunai. Peluang pekerjaan, perkembangan bisnis, bantuan dari orang lain, hingga kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan juga dianggap sebagai bentuk keberuntungan.

Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, berikut tiga shio yang disebut berpeluang memperoleh rezeki besar secara tak terduga.

1. Shio Ayam Shio Ayam, terutama mereka yang lahir pada 1969, 1991, 2005, dan 2012, disebut sedang berada dalam fase yang cukup baik terkait kestabilan finansial.

Menurut ramalan tersebut, usaha yang selama ini dilakukan secara konsisten berpotensi mulai memperlihatkan hasil. Pemilik bisnis dapat menghadapi peningkatan penjualan, sementara mereka yang bekerja sebagai karyawan berpeluang memperoleh pengakuan atau kesempatan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi.

Khusus kelahiran 1991, peluang profesional disebut semakin terbuka. Hubungan dengan orang-orang dari masa lalu juga berpotensi kembali membawa kesempatan baru, termasuk tawaran kerja sama atau proyek yang menguntungkan.

2. Shio Babi Berikutnya adalah Shio Babi, khususnya mereka yang lahir pada 1985 dan 2019. Dalam ramalan tersebut, peluang finansial bagi shio ini justru diperkirakan muncul melalui lingkungan sosial.

Interaksi sederhana dengan orang lain dapat berkembang menjadi pintu menuju kesempatan baru. Relasi yang sebelumnya sempat renggang juga berpotensi kembali terhubung dan membawa kabar baik.

Keberuntungan yang dimaksud bukan hanya berupa peningkatan pemasukan. Dukungan, koneksi, maupun rekomendasi dari orang yang tepat juga dianggap dapat membantu pemilik Shio Babi mendekati tujuan yang selama ini mereka kejar.