Tak Lama Lagi Dapat Peluang Besar, 8 Weton Ini Disebut Punya Peruntungan Finansial

seseorang yang segera diguyur uang./Freepik.
JawaPos.com - Setiap orang tentu pernah berharap datangnya sebuah kesempatan yang mampu mengubah keadaan menjadi lebih baik. Dalam kehidupan, peluang besar terkadang muncul setelah seseorang melewati proses panjang, kerja keras, dan berbagai tantangan.
Dalam tradisi Jawa, Primbon menjadi salah satu warisan budaya yang digunakan untuk menafsirkan karakter serta peruntungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran. Salah satu pembahasan yang menarik adalah weton yang dipercaya memiliki fase keberuntungan tertentu dalam urusan rezeki.
Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat delapan weton yang dalam penafsiran tersebut disebut berpeluang memasuki periode penuh kesempatan dan kemudahan finansial.
Berikut daftarnya:
Orang yang lahir pada Kamis Legi kerap digambarkan sebagai pribadi sabar, tetapi tetap mampu membaca kesempatan dengan baik.
Dalam ramalan Primbon Jawa, weton ini dipercaya sedang memiliki peluang untuk mengalami perkembangan dalam urusan rezeki. Kesempatan tersebut dapat muncul melalui pekerjaan, bisnis, proyek, maupun hubungan dengan orang lain.
Namun, peluang yang datang tetap membutuhkan keberanian untuk mengambil langkah. Kemampuan melihat kesempatan saja tidak cukup jika tidak dibarengi tindakan yang matang.
Selasa Pahing disebut sebagai salah satu weton yang mempunyai semangat kuat dalam mengejar tujuan.
Menurut penafsiran primbon yang dilansir sumber tersebut, pemilik weton ini berpeluang memperoleh kabar baik yang sebelumnya tidak mereka perkirakan.
Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari pembayaran yang sempat tertunda hingga kesempatan usaha atau keuntungan dari keputusan finansial sebelumnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!
Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi
Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!
Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027