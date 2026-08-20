Tak Lama Lagi Dapat Peluang Besar, 8 Weton Ini Disebut Punya Peruntungan Finansial

JawaPos.com - Setiap orang tentu pernah berharap datangnya sebuah kesempatan yang mampu mengubah keadaan menjadi lebih baik. Dalam kehidupan, peluang besar terkadang muncul setelah seseorang melewati proses panjang, kerja keras, dan berbagai tantangan.

Dalam tradisi Jawa, Primbon menjadi salah satu warisan budaya yang digunakan untuk menafsirkan karakter serta peruntungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran. Salah satu pembahasan yang menarik adalah weton yang dipercaya memiliki fase keberuntungan tertentu dalam urusan rezeki.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat delapan weton yang dalam penafsiran tersebut disebut berpeluang memasuki periode penuh kesempatan dan kemudahan finansial.

Berikut daftarnya:

1. Kamis Legi Orang yang lahir pada Kamis Legi kerap digambarkan sebagai pribadi sabar, tetapi tetap mampu membaca kesempatan dengan baik.

Dalam ramalan Primbon Jawa, weton ini dipercaya sedang memiliki peluang untuk mengalami perkembangan dalam urusan rezeki. Kesempatan tersebut dapat muncul melalui pekerjaan, bisnis, proyek, maupun hubungan dengan orang lain.

Namun, peluang yang datang tetap membutuhkan keberanian untuk mengambil langkah. Kemampuan melihat kesempatan saja tidak cukup jika tidak dibarengi tindakan yang matang.

2. Selasa Pahing Selasa Pahing disebut sebagai salah satu weton yang mempunyai semangat kuat dalam mengejar tujuan.

Menurut penafsiran primbon yang dilansir sumber tersebut, pemilik weton ini berpeluang memperoleh kabar baik yang sebelumnya tidak mereka perkirakan.