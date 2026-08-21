Si Paling Cepat Menangkap Informasi, Ini 5 Zodiak yang Disebut Punya IQ Tinggi

ilustrasi orang dengan IQ tinggi. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Setiap zodiak dalam astrologi dipercaya mempunyai karakter dan kecenderungan yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak hanya dikaitkan dengan kepribadian, tetapi juga cara seseorang memandang persoalan dan mengambil keputusan.
Ada beberapa zodiak yang dalam astrologi kerap digambarkan mempunyai rasa ingin tahu besar, kemampuan menganalisis sesuatu, serta pola pikir yang relatif tajam.
Kecerdasan mereka pun dapat muncul dalam bentuk berbeda. Ada yang gemar mencari informasi baru, ada yang teliti membaca situasi, sementara lainnya dikenal kuat dalam membuat strategi dan menyelesaikan persoalan.
Meski demikian, kaitan antara zodiak dan tingkat IQ merupakan bagian dari astrologi, bukan ukuran ilmiah mengenai kecerdasan seseorang.
Dilansir dari AstroTalk, berikut lima zodiak yang disebut memiliki karakter intelektual dan kemampuan berpikir yang menonjol.
Aquarius dikenal sebagai sosok yang tidak mudah menerima suatu hal hanya karena sudah menjadi kebiasaan.
Mereka cenderung tertarik mengeksplorasi gagasan baru dan senang mempertanyakan berbagai hal yang dianggap sudah biasa. Rasa penasaran yang tinggi membuat Aquarius terus mencari pengetahuan dan sudut pandang berbeda.
Sikap mandiri juga membuat mereka nyaman memikirkan sesuatu dengan caranya sendiri. Karena itu, Aquarius sering terlihat memiliki ide yang berbeda dibandingkan orang-orang di sekitarnya.
Di balik karakter Scorpio yang dikenal serius dan intens, terdapat kecenderungan untuk mengamati sesuatu secara mendalam.
Mereka tidak mudah puas dengan informasi di permukaan. Ketika tertarik pada suatu persoalan, Scorpio biasanya akan berusaha mencari detail dan memahami penyebab di baliknya.
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Jawa Pos
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