Kamu Punya Salah Satunya? 6 Hobi Unik Ini Ternyata Tanda IQ Tinggi dan Cuma Dinikmati Orang Kaya!

JawaPos.com - Hobi sering dianggap sebagai kegiatan sederhana untuk mengisi waktu luang.

Beberapa orang justru menikmati aktivitas yang membutuhkan rasa ingin tahu tinggi, kemampuan menganalisis, ketelitian, hingga kesabaran dalam memecahkan persoalan.

Memiliki salah satu atau bahkan seluruh hobi tersebut tidak otomatis membuktikan seseorang memiliki IQ tinggi.

Melansir dari laman YourTango pada Kamis (20/08), terdapat enam aktivitas yang disebut kerap dinikmati oleh orang dengan minat intelektual tinggi, meskipun terkadang dianggap membosankan atau bahkan sedikit mengganggu bagi orang lain.

Aktivitas tersebut meliputi menelusuri berbagai topik secara mendalam, mengoreksi kesalahan informasi, mempelajari bahasa, menganalisis buku dan film, mengerjakan teka-teki rumit, hingga melakukan eksperimen memecahkan persoalan sehari-hari.

Begitu pula, hobi-hobi ini tidak hanya dapat dinikmati oleh orang kaya. Ketertarikan terhadap suatu aktivitas dipengaruhi banyak faktor, termasuk rasa ingin tahu, pendidikan, pengalaman, akses, waktu luang, dan kepribadian.

Studi dalam Scientific Reports, menunjukkan bahwa aktivitas fisik dan kegiatan waktu luang yang menstimulasi kognitif berkaitan dengan performa kognitif pada kelompok lansia dari berbagai latar belakang sosial ekonomi.