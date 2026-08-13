Disebut Punya IQ Tinggi, 5 Zodiak Ini Konon Selalu Punya Ide Tak Biasa

ilustrasi zodiak jenius. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam memahami informasi dan menghadapi persoalan. Ada yang membutuhkan waktu untuk mencerna sesuatu, sementara sebagian lainnya tampak cepat menemukan jawaban dan melihat solusi dari sebuah masalah.
Dalam astrologi, kemampuan tersebut sering dikaitkan dengan karakter zodiak tertentu. Beberapa zodiak dipercaya memiliki rasa ingin tahu tinggi, kemampuan analisis kuat, serta pola pikir yang kreatif dan fleksibel.
AstroTalk menyebut ada lima zodiak yang dikenal memiliki karakter berpikir tajam dan dianggap memiliki potensi intelektual menonjol.
Namun, perlu diingat bahwa anggapan mengenai kecerdasan berdasarkan zodiak merupakan bagian dari astrologi dan hiburan, bukan ukuran ilmiah mengenai tingkat kecerdasan seseorang.
Berikut lima zodiak yang dimaksud.
Gemini dikenal memiliki pola pikir cepat dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Mereka disebut mampu berpindah dari satu topik ke topik lainnya tanpa banyak kesulitan.
Rasa ingin tahu yang besar membuat Gemini senang mencari informasi baru. Mereka juga cenderung tertarik mempelajari berbagai hal sekaligus.
Kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu keunggulannya. Gemini digambarkan mampu menyampaikan gagasan secara luwes sehingga sering terlihat menonjol ketika berdiskusi atau bertukar pendapat.
Kombinasi rasa ingin tahu, kecepatan berpikir, dan kemampuan berkomunikasi tersebut membuat Gemini kerap dianggap sebagai salah satu zodiak dengan karakter intelektual kuat.
Virgo sering dikaitkan dengan sifat teliti dan perhatian terhadap detail. Mereka tidak mudah menerima sesuatu begitu saja dan cenderung memeriksa berbagai aspek sebelum mengambil kesimpulan.
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