Punya Pola Pikir Tajam, Ini 4 Zodiak yang Diyakini Ber-IQ Tinggi

JawaPos.com - Kecerdasan sering dikaitkan dengan kebiasaan belajar, seperti gemar membaca atau rutin melatih kemampuan berpikir melalui berbagai tantangan.

Namun, dalam perspektif astrologi, tingkat kecerdasan juga dipercaya dapat tercermin dari karakter setiap zodiak.

Beberapa tanda zodiak dikenal memiliki kemampuan analitis yang kuat, wawasan luas, serta intuisi yang tajam.

Mengutip India Times, berikut empat zodiak yang disebut-sebut memiliki potensi IQ tinggi sejak lahir menurut astrologi.

1. Aquarius

Aquarius sering unggul dalam pemikiran revolusioner, kecerdasan futuristik, penalaran abstrak, dan bidang-bidang seperti teknologi, AI, hingga penemuan solusi berkelanjutan.

Visi dan ketenangan membuat mereka sangat cocok untuk pengambilan keputusan yang tidak bias, logika, dan ideasi yang cepat.

Namun, kelebihan ini menyebabkan terlalu banyak berpikir atau keanehan selama periode isolasi.

2. Gemini