Tahun Penuh Peluang, 6 Shio Ini Diramal Punya Peruntungan Finansial Paling Menjanjikan

JawaPos.com - Astrologi Tionghoa mengenal 12 shio yang masing-masing memiliki karakter serta peruntungan berbeda. Dalam sejumlah ramalan, ada shio tertentu yang disebut sedang memasuki periode dengan peluang finansial dan kehidupan yang lebih baik.

Keberuntungan tersebut dipercaya dapat muncul melalui berbagai jalur, mulai dari pekerjaan, bisnis, hubungan sosial, hingga kesempatan yang datang secara tidak terduga. Beberapa tradisi juga mengaitkan tanaman tertentu dengan energi positif dan kemakmuran.

Meski demikian, ramalan shio dan penggunaan tanaman sebagai simbol keberuntungan merupakan bagian dari kepercayaan atau tradisi, bukan jaminan bahwa seseorang akan mendapatkan kekayaan.

Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, terdapat enam shio yang disebut berpeluang menikmati fase penuh keberuntungan. Berikut ulasannya.

1. Shio Kerbau Pemilik Shio Kerbau yang lahir pada 1961, 1973, 1985, 1997, dan 2009 disebut berpeluang mendapatkan kondisi finansial yang lebih baik pada periode ini.

Kerbau dikenal sebagai simbol ketekunan, kekuatan, dan kerja keras. Karena itu, keberuntungan yang datang dipercaya dapat semakin optimal apabila dibarengi dengan usaha dan konsistensi.

Dalam ramalan tersebut, tanaman bambu direkomendasikan sebagai salah satu dekorasi yang dapat digunakan untuk memperkuat nuansa positif di rumah maupun tempat kerja. Dalam sejumlah tradisi, bambu memang kerap dikaitkan dengan kemakmuran dan ketahanan.

Selain menjadi tanaman hias yang relatif mudah dirawat, keberadaan bambu juga dapat membuat ruangan terasa lebih segar dan alami. Suasana yang nyaman diharapkan dapat membantu meningkatkan konsentrasi ketika bekerja.

2. Shio Macan Shio Macan mencakup mereka yang lahir pada 1962, 1974, 1986, 1998, dan 2010. Menurut ramalan, periode ini dapat membawa sejumlah tantangan, tetapi sekaligus membuka peluang baru yang cukup menjanjikan.