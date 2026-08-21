Rezeki Datang Setelah Perjuangan, Ini 6 Weton yang Konon Punya Nasib Membaik

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menandai hari kelahiran. Perpaduan antara hari dalam satu pekan dan pasaran Jawa juga kerap digunakan dalam berbagai perhitungan tradisional.

Sebagian masyarakat meyakini weton dapat memberikan gambaran mengenai karakter, perjalanan hidup, hubungan, hingga peruntungan seseorang. Dalam primbon Jawa, ada pula weton tertentu yang dipercaya mengalami perjalanan hidup penuh tantangan sebelum akhirnya mencapai kondisi yang lebih baik.

Kepercayaan tersebut menggambarkan bahwa kesulitan pada masa awal kehidupan bukan selalu dianggap sebagai akhir dari perjalanan. Dengan ketekunan, kesabaran, dan usaha yang terus dilakukan, pemilik weton tertentu dipercaya dapat mengalami perubahan nasib.

Salah satu ramalan bahkan menyebut beberapa weton berpotensi mengalami peningkatan dalam urusan ekonomi dan status sosial setelah melewati berbagai rintangan.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, berikut enam weton yang dalam kepercayaan primbon disebut memiliki peluang mengalami kehidupan yang semakin mapan.

1. Selasa Kliwon Selasa Kliwon digambarkan sebagai weton yang memiliki daya juang tinggi. Pemiliknya dipercaya tidak gampang menyerah ketika berhadapan dengan masalah dan cenderung terus mencari jalan keluar ketika menghadapi kegagalan.

Dalam ramalan primbon yang dilansir, hasil perjuangan Selasa Kliwon disebut tidak selalu terlihat ketika masih muda. Ada kemungkinan keberhasilan baru dirasakan setelah melewati perjalanan hidup yang cukup panjang.

Bahkan, usia sekitar 35 tahun ke atas disebut sebagai salah satu fase ketika peluang finansial mulai membaik.

Karakter sabar dan tahan menghadapi tekanan menjadi kekuatan yang dianggap membantu mereka mencapai tujuan. Ketika orang lain memilih berhenti, Selasa Kliwon dipercaya masih mampu melanjutkan perjuangan.