Rezeki Mengikuti Usaha, 7 Weton Ini Disebut Paling Gigih Menjalani Kehidupan

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan hari dan pasaran tersebut juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, jodoh, hingga peruntungan.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang digambarkan memiliki karakter pekerja keras dan daya juang tinggi. Mereka disebut tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan serta cenderung berusaha mencari jalan keluar daripada menunggu keadaan berubah dengan sendirinya.

Kegigihan tersebut kemudian dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa pemilik weton tertentu dianggap mempunyai peluang lebih besar untuk mencapai kehidupan yang mapan. Bagi mereka, kesulitan justru menjadi pemicu untuk bekerja lebih keras.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang dalam Primbon Jawa dikenal memiliki semangat juang tinggi dan dikaitkan dengan kelancaran rezeki.

1. Senin Pahing Senin Pahing memiliki nilai neptu 13, yang berasal dari Senin bernilai 4 dan Pahing bernilai 9.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi mandiri yang terbiasa mengandalkan kemampuan sendiri. Mereka juga disebut mempunyai kemauan kuat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya.

Ketika menghadapi kesulitan, Senin Pahing cenderung mencari aktivitas atau pekerjaan yang dapat dilakukan daripada hanya menunggu bantuan. Sikap produktif tersebut dalam primbon dikaitkan dengan terbukanya berbagai kesempatan.

Ketekunan menjadi salah satu kekuatan utama mereka. Selama masih memiliki kesempatan untuk berusaha, mereka dipercaya tidak mudah berhenti.

2. Kamis Wage Kamis Wage mempunyai neptu 11, terdiri dari nilai Kamis 8 dan Wage 3.