4 Weton yang Dipercaya Punya “Aura Raja”, Rezeki dan Pengaruhnya Konon Kuat

Ilustrasi weton pembawa kekayaan dan kekuasaan (freepik)
JawaPos.com – Weton masih menjadi bagian dari tradisi yang cukup dikenal dalam kehidupan masyarakat Jawa. Perhitungannya digunakan dalam berbagai keperluan dan dalam sebagian kepercayaan juga dikaitkan dengan karakter serta perjalanan hidup seseorang.
Dalam primbon Jawa, kombinasi hari lahir dan pasaran dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai sifat maupun potensi seseorang. Ada sejumlah weton yang bahkan dianggap memiliki wibawa kuat, jiwa kepemimpinan, serta peluang memperoleh kehidupan yang berkecukupan.
Istilah “aura raja” dalam konteks tersebut bukan berarti seseorang benar-benar akan menjadi penguasa. Sebutan ini lebih mengarah pada kepercayaan mengenai kharisma, kewibawaan, kemampuan memimpin, dan keberuntungan yang dianggap menyertai pemilik weton tertentu.
Perhitungan weton sendiri berasal dari perpaduan tujuh hari dalam satu pekan atau saptawara dengan lima hari pasaran Jawa yang dikenal sebagai Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.
Lantas, weton apa saja yang menurut primbon dipercaya mempunyai karakter tersebut?
Dikutip dari kanal YouTube Alun Firmansyah, berikut empat weton yang disebut memiliki aura raja dan potensi kehidupan yang makmur.
Pemilik weton Sabtu Wage dalam kepercayaan primbon digambarkan sebagai pribadi yang memiliki daya juang tinggi. Mereka disebut terbiasa mengandalkan kemampuan sendiri dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.
Sifat bertanggung jawab juga menjadi salah satu karakter yang dilekatkan pada weton ini. Karena itu, Sabtu Wage dipercaya mampu mengemban tugas atau kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Potensi memperoleh rezeki dan pengaruh besar juga dikaitkan dengan karakter tersebut. Namun, ada sisi kepribadian yang perlu dikendalikan, terutama kecenderungan mudah tersulut emosi dan mempertahankan pendapat secara keras.
Dalam pandangan primbon, kemampuan mengelola emosi dan tetap rendah hati menjadi bagian penting agar potensi baik yang dimiliki Sabtu Wage dapat berkembang.
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Jawa Pos
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