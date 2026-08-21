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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 21 Agustus 2026 | 14.38 WIB

Ramalan Zodiak Leo 21 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)

JawaPos.com - Gunakan sumber daya kekuatanmu hari ini, karena zodiak leo memiliki banyak energi dinamis yang dapat dimanfaatkan. Leo memiliki kemampuan untuk mengubah dan menaklukkan apa pun pada saat ini. 

Semangat petualangan leo cenderung lebih tajam dari biasanya. Namun, leo mungkin merasa sangat cemas untuk memulai sesuatu ke arah yang baru. Jangan menahan diri, karena sekarang asalah saatnya untuk melakukan semuanya dengan kekuatan penuh.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo mungkin akan bertemu seseorang yang istimewa pada situs kencan online. Terkait karir, tahan emosi dan jaga ucapan saat terjadi perbedaan pendapat dengan kolega senior.

Sementara itu, jangan membiarkan hambatan kesehatan menghalangimu untuk menikmati hidup. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk meneliti properti, karena leo akan menemukan pilihan hunian yang sesuai.

Cinta Leo

Saat ini, leo mungkin bertemu seseorang yang istimewa di tempat yang paling tidak terduga, seperti pada situs kencan online. Jika seseorang tersebut tinggal di luar negeri, jangan berkecil hati karena leo dapat memperluas wawasan secara signifikan.

Editor: Novia Tri Astuti
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