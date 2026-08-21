Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 21 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak sagitarius sebaiknya menahan diri untuk tidak terlibat dalam situasi yang ada di luar kendali. Jangan berniat untuk terlalu ikut campur, karena hal itu hanya akan memperburuk keadaan.

Jika berbicara tentang tugas-tugas, hal tersebut pasti akan selesai setelah sagitarius berjuang. Jadi, bersabarlah dan biarkan semuanya berjalan apa adanya.

Sagitarius harus mencoba untuk mengamati untuk beberapa waktu, daripada langsung menghakimi dan terlibat dalam masalah.

Zodiak capricorn harus waspadai perubahan suasana hati pada hari ini. Kekhawatiran kecil dapat menyebabkan tekanan emosional dan mental.

Menurut horoskop harian, capricorn harus belajar berkomunikasi dengan orang-orang terkasih sehingga orang lain dapat memahami. Hal ini akan mencegah capricorn menjadi melankolis atau depresi.

Lebih jauh lagi, capricorn akan dapat mencegah pertengkaran dan kesalahpahaman yang tidak perlu, sehingga menghasilkan harmoni dalam interaksi dengan orang lain. Berhati-hatilah dengan apa yang diucapkan hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Jumat, 21 Agustus 2026.