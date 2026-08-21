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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 21 Agustus 2026 | 13.00 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 21 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio sangat rentan terjebak dalam situasi yang canggung.

Ingatlah bahwa kata-kata yang diucapkan dapat diputarbalikkan dan digunakan untuk melawan Scorpio jika diucapkan di luar konteks. 

Pastikan untuk berpikir sebelum mengucapkan sesuatu untuk menghindari penyesalan dan rasa malu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak Scorpio akan menjadi pusat perhatian bagi seseorang saat pergi bersama teman-teman. Terkait karir, tokoh otoritas akan membantu meningkatkan prospek karir dan memberikan beberapa petunjuk pada Scorpio.

Sementara itu, kumpulkan motivasi untuk bangun dan keluar rumah saat Scorpio merasa lesu dan kekurangan stamina. Pada ranah keuangan, jangan ragu untuk menelusuri iklan rumah karena akan membuahkan hasil dalam jangka panjang. 

Cinta Scorpio

Hari ini, Scorpio akan tampil sangat menawan. Sikapmu yang cuek akan membuat seseorang terpukau. Kepribadian Scorpio akan menjadi pusat perhatian saat pergi bersama teman-teman. Pastikan berdandan dan tampil sebaik mungkin, karena malam ini menyimpan beberapa kejutan untukmu.

Editor: Candra Mega Sari
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